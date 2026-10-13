La démarche intervient alors que les dépenses liées à l’électricité et au gaz représentent une part importante du budget des ménages. En regroupant les demandes, l’objectif est d’obtenir des conditions tarifaires qui pourraient être plus avantageuses que les offres individuelles. Une réunion publique est prévue jeudi 29 octobre 2026 à 18 h 30 à la Maison des Associations, située 5 rue de l’Arquebuse à Soissons. Elle permettra aux habitants de découvrir le fonctionnement de l’achat groupé et de poser leurs questions. Des rendez-vous individuels seront également proposés aux personnes souhaitant être accompagnées dans leurs démarches.

Une démarche gratuite et sans engagement

ECODIGO, spécialisée dans les achats groupés d’énergie, accompagne l’opération. Les habitants peuvent se préinscrire gratuitement jusqu’au 31 octobre 2026, sans obligation de souscrire par la suite à l’une des offres négociées. Les propositions seront transmises aux personnes préinscrites à partir du 16 novembre. Elles pourront ensuite comparer les tarifs et les conditions avec leur contrat actuel et décider librement de changer ou non de fournisseur. La période de souscription s’étendra jusqu’au 15 décembre prochain. L’opération vise également à favoriser les offres intégrant des énergies renouvelables.







