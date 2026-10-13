À Soissons, une nouvelle supérette Cocci Market ouvre ses portes

Une nouvelle supérette vient d'ouvrir à Soissons. Derrière l'ouverture de ce magasin à enseigne Cocci Market, on retrouve Lahcen Arjdal qui, après le Coccinelle de Noyon, vient donc ouvrir un second magasin cette fois dans l'Aisne. Il s'associe ici à Lahcen Anouche, exploitant du magasin et habitant du quartier. «C'est un magasin plus petit que ce que j'ai l'habitude de faire, souligne David Lefebvre, chargé de développer le réseau Coccinelle dans les Hauts-de-France. Mais c'est une belle opportunité dans un emplacement qui n'est certes pas le centre-ville mais qui est tout de même idéalement situé, proche de la gare, d'établissements scolaires ou encore du foyer de jeunes travailleurs».

Un service en plus

Cette nouvelle supérette s'étale sur 180 m² et propose tout ce qu'il faut pour faire ses courses : produits frais, viande, produits laitiers, boissons, produits ménagers, épicerie salée et sucrée... Elle ne devrait pas manquer de rendre service aux habitants du quartier ni d'attirer l'attention des automobilistes, nombreux à emprunter l'avenue de Reims, un axe particulièrement fréquenté de la Cité du Vase. Ce nouveau commerce n'aura d'ailleurs pas de concurrence directe dans ce quartier. Sa large amplitude horaire 7 jours sur 7 devrait également l'aider à se distinguer.

Un nouveau commerce de proximité ouvre donc ses portes dans la ville qui compte plusieurs supérettes d'une multitude d'enseignes, à la fois en centre-ville et dans les quartiers périphériques. Reste à ce que ce magasin trouve durablement son public.