VITA’CRÉA réunit les créateurs et les repreneurs d’entreprise à Dijon

Le 15 octobre prochain, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Côte-d’Or / Saône-et-Loire réunira les porteurs de projets et les jeunes entreprises, dans ses locaux, autour de la création et de la reprise d’entreprises.

Prévu de 14 h à 18 h, l’événement s’inscrit dans le cadre de la 14e édition de VITA’CRÉA, portée conjointement par les chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est soutenue par la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Crédit Agricole et Bpifrance.





Les temps forts de l'évènement

L’après-midi sera consacré aux rencontres individuelles avec des professionnels. Avocats, experts-comptables et conseillers spécialisés pourront apporter des réponses personnalisées aux participants. Ces échanges permettront aux personnes intéressées par la création ou la reprise d’une entreprise de bénéficier de conseils adaptés à leur projet.

L’évènement sera également marqué par le Trophée de la Jeune Entreprise Écoresponsable, un concours régional ouvert aux jeunes entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Trois lauréats seront récompensés : le premier recevra 3 000 euros, le deuxième 2 000 euros et le troisième 1 000 euros. Les prix seront remis simultanément dans les huit villes participant à VITA’CRÉA. À Dijon, cette remise pourrait permettre de rencontrer un lauréat de Côte-d’Or et de découvrir son initiative.







