La surface réhabilitée est occupée par Kappa Data, spécialisée en infrastructure de réseaux et sécurité informatique pour les entreprises : cybersécurité, réseaux informatiques, conseil et assistance technique, formation... Le programme de travaux, piloté par Ekodim, filiale du groupe Polygone, a porté notamment sur la modernisation de l'image architecturale, l'isolation thermique intérieure et traitement acoustique, l'installation d'un éclairage LED, la reconfiguration des espaces et l'optimisation des flux de livraison ou encore la mise en conformité des capacités d'accueil, de la sécurité et de la protection incendie.

C'est l'entreprise All in Space, également marque du Groupe Polygone, qui est intervenue pour le mobilier sur mesure.

Immobilier d'entreprise : marché contrasté

Depuis février 2025, Exer est devenu Kappa Data France, dirigé par Erwan Le Guen. Quant au promoteur Polygone, il compte une soixantaine de collaborateurs en métropole lilloise. Parmi les réalisations du groupe on peut citer Energy Park à Douvrin, le Parc du Bel-Air à Leers, le programme immobilier Horizon à Roubaix, London Garden à Lille...

A Lille, le marché de l'immobilier d'entreprise est contrasté en 2026 : les bureaux enregistrent un ralentissement des volumes tandis que les locaux d'activité et entrepôts affichent une dynamique plus favorable. Du côté de l'investissement, les capitaux restent présents mais se concentrent davantage sur les activités jugées les plus solides.

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