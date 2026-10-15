Compiègne : un atelier gratuit pour créer ou reprendre une entreprise





À Compiègne, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise organise, le 26 octobre 2026, un atelier gratuit consacré à la création et à la reprise d’entreprise. D’une durée de trois heures, cette session doit permettre aux participants de mieux comprendre les étapes nécessaires pour concrétiser leur projet et d’établir un premier diagnostic.





Animé par un conseiller spécialisé en création-reprise, l’atelier abordera les principaux leviers de réussite, l’adéquation entre le porteur et son projet ainsi que la construction du modèle économique. Les échanges porteront notamment sur l’étude de marché, le mix-marketing, le choix de l’implantation et l’évaluation des moyens nécessaires. Un temps spécifique sera également consacré à la reprise d’entreprise.





Les aspects juridiques, sociaux et fiscaux, le dossier financier, les solutions de financement et les principales aides disponibles seront présentés. Les participants bénéficieront aussi d’informations sur les démarches obligatoires à accomplir pour créer ou reprendre une activité.





À l’issue de la rencontre, un bilan entrepreneurial sera proposé avec un conseiller. Cet entretien individuel permettra de faire le point sur le projet et de définir un programme d’accompagnement personnalisé. Afin de favoriser les échanges, le nombre de places est limité à quinze personnes.







