L'activité de VPK est la conception et la fabrication d’emballage en carton ondulé. L’établissement de Roye est installé sur 17 000 m2. Guillaume Losson, directeur des sites de Roye et Tourcoing, explicite : «Les deux établissements ont la même activité, une équipe commerciale commune. Nous avons un bureau d’études dans chaque ville, composé de cinq personnes très compétentes. Notre activité est circulaire car chaque emballage est recyclable à 100%. VPK est certifiée FSC et Ecovadis, distinction très rare, puisque seule 1% des entreprises en France la possède. Chaque arbre coupé, seul élément qui sert à fabriquer du carton, est remplacé dans les forêts gérées de manière responsables. VPK est également le groupe qui rejette le moins de CO2 par tonne de carton produit, cela étant certifié par des commissaires aux comptes».

450 clients dans le Nord de la France

11 millions de m2 de cartons sont fabriqués à Roye. La clientèle est essentiellement régionale car le carton voyage mal économiquement, donc pas de transport à plus de 200 kilomètres. Le site de Roye a une situation géographique idéale, au cœur des Hauts-de-France, ce qui lui permet de livrer en région parisienne, dans le Nord et le Pas-de-Calais, chez ses 450 clients, très diversifiés, comme l’Oréal implanté à Roye et à Lassigny dans l’Oise, Valéo, Saverglass, des entreprises de logistiques, industrielles, cosmétiques, verreries, etc.

4,5 M€ d'investissement en 2025 et 2026

Guillaume Losson détaille : «Nous avons investi 4,5 millions d’euros en 2025 et 2026 pour changer deux presses et remplacer le système d’aspiration et de traitements des déchets qui sont recyclés et vendus. Entre septembre 2025 et septembre 2026, la fabrication et la vente ont augmenté de 5%. Notre chiffre d’affaires en 2025 est de 13,5 millions d’euros. Nous avons 70 salariés avec une parité hommes/femmes très importante. Notre concept est de garder la culture d’une entreprise familiale avec la puissance d’un grand groupe, qui réalise 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans les 21 pays où il est présent avec 78 usines qui emploient 7 000 salariés. Les investissements vont continuer en 2027 pour développer la clientèle et recruter de nouveaux collaborateurs qui seront formés sur place».

