Face à l’évolution des besoins en matière de secours, AUM-Biosync développe des outils numériques qui intègrent les rythmes biologiques dans la planification des interventions. Fondée par Martial Boulesteix et Marc Riedel, la société associe recherche scientifique, modélisation mathématique et informatique pour aider les responsables à adapter leurs décisions aux capacités de leurs équipes.



Cette technologie répond notamment aux contraintes des sapeurs-pompiers volontaires, qui doivent concilier leurs missions avec leur emploi et leur vie personnelle. La multiplication des interventions et les épisodes climatiques extrêmes accentuent les besoins en personnel et les difficultés de récupération. AUM-Biosync se donne pour objectif de fournir des indicateurs permettant de mieux anticiper l’épuisement des équipes et de préserver la continuité des services, quel que soit le territoire concerné.

Une expansion européenne en préparation

Les logiciels développés par AUM-Biosync s’appuient sur une représentation numérique du fonctionnement des services d’incendie. Ce modèle permet de tester différents scénarios et d’ajuster la mobilisation des effectifs et des équipements selon l’activité prévue ou en cours. L’entreprise travaille également sur des méthodes de prévision de la fatigue lors de situations exceptionnelles, notamment les inondations et les mégafeux.



Dix ans après le lancement de son projet, la société revendique plus de 100 000 utilisateurs et emploie une vingtaine de personnes. Elle indique avoir atteint un équilibre financier qui lui permet de poursuivre son développement. Son prochain objectif consiste à élargir la diffusion de ses outils dans plusieurs pays européens, tout en renforçant ses travaux de recherche.



Distinguée par le programme BFC20 en 2025, AUM-Biosync fait partie des entreprises innovantes accompagnées en Bourgogne-Franche-Comté. L’édition 2026 du dispositif doit permettre à de nouvelles sociétés du territoire de présenter leurs projets et leurs ambitions de croissance.





