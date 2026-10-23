Nouvelle étape : le Département a lancé les travaux sur un tronçon de près de huit kilomètres dans l'Est de la Somme, entre Béthencourt-sur-Somme et la passerelle de Viefville après Offoy. «Les travaux consistent à réaliser la couche de roulement de la plateforme de halage réhabilitée le long du canal, explique le conseil départemental de la Somme. Le revêtement, en enrobé, sera aménagé sur une largeur de trois mètres. Cette première tranche sera complétée par l’installation d’aires de repos, de la signalisation directionnelle et des aménagements nécessaires à la sécurisation des intersections avec le réseau routier».

715 000 euros de travaux en cours

Le montant des travaux pour cette première section s’élève à environ 715 000 euros, financés par le Département de la Somme avec un soutien de l’État au titre du Contrat de Plan État - Région (CPER). Une participation de la Région Hauts-de-France pourrait également intervenir au titre de l’appel à projets «Mobilités et Territoires». Cette nouvelle étape concrète s’inscrit dans le projet global de réhabilitation du canal de la Somme, engagée en 2023 entre Voyennes et Saint-Simon dans l'Aisne, à la frontière entre les deux départements.

Le volet cyclable est par ailleurs organisé en plusieurs sections sur ce secteur. Après Béthencourt-sur-Somme - Offoy et Offoy - passerelle de Viefville, les travaux se poursuivront progressivement vers Ham et Saint-Simon à partir de 2027. «À terme, l’objectif est de proposer un itinéraire sécurisé et attractif, en lien avec les autres usages du canal et les territoires traversés», communique le conseil départemental. Après plusieurs années de travaux, une autre étape se prépare, celle de l’ouverture à la navigation prévue le 1er avril 2027. Des équipements destinés aux usagers de la voie d’eau seront également déployés en 2027 à Voyennes, Offoy, Ham et Saint-Simon.

Un investissement global d'environ 19 millions d'euros

L’opération, suivie par Hubert de Jenlis, vice-président du conseil départemental de la Somme en charge des infrastructures, des mobilités et des bâtiments, représente un investissement majeur pour le territoire. Les travaux d’infrastructure consacrés aux volets navigation et cyclable approchent leur terme, avec un investissement global de près de 19 millions d'euros. Ils bénéficient du soutien de plusieurs partenaires : État, Région Hauts-de-France, Union européenne, Agence de l’Eau Artois-Picardie et Voies navigables de France.

Le Département expose sa démarche : «Elle doit permettre de faire du canal de la Somme un véritable levier de développement pour les territoires traversés en favorisant les déplacements à vélo et à pied, l’itinérance fluviale, les loisirs de nature, la découverte du patrimoine et, de manière générale, le bien-être des habitants et des visiteurs».