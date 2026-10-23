SEBL Grand Est : 70 ans d’aménagement au service des territoires

Plus de 200 personnes ont participé, le 7 octobre, à l’Arsenal de Metz, aux 70 ans de la SEBL Grand Est. Créée en 1956, cette société d’économie mixte d’aménagement et de construction a vu évoluer les territoires et les besoins des collectivités. Sa vocation reste néanmoins inchangée : traduire les ambitions publiques en réalisations concrètes.

«Célébrer les 70 ans de SEBL Grand Est, c’est saluer sept décennies d’engagement au service des collectivités et du développement de nos territoires», a souligné pour l'occasion Thierry Hory, président de son conseil d’administration, pour l’occasion. L’enjeu est désormais de conforter la société comme «un outil régional de référence», au service de l’intérêt général.

107 opérations en cours

Avec 25 collaborateurs, 560 hectares en propriété foncière et 140 millions d’euros investis en cinq ans, la SEBL Grand Est conduit actuellement 107 opérations. Son champ d’intervention couvre l’aménagement de zones d’activités économiques, l’immobilier d’entreprise, la construction de logements et d’équipements publics, mais aussi la reconversion de friches et le renouvellement urbain.

Son ancrage historique lorrain s’est élargi au fil du temps à l’échelle du Grand Est, avec l’ambition d’adapter ses interventions aux spécificités de chaque territoire. Devenue société à mission en 2025 et s’appuyant sur le GIE Métropolia, elle entend notamment répondre aux enjeux de sobriété foncière, de transition environnementale et de réindustrialisation.

Arrivé début septembre à la direction générale, François Bourvic s’inscrit dans cette dynamique de développement maîtrisé. «Notre force réside dans notre capacité à conjuguer expertise, proximité et engagement opérationnel», explique-t-il. Pour lui, la responsabilité de la SEBL Grand Est est d’apporter aux élus des réponses «concrètes, adaptées et exigeantes», face à la complexité croissante des projets urbains et économiques.