Du 19 octobre au 1er novembre 2026, les internautes peuvent voter pour leur projet préféré. À la clé, une aide de 10 000 euros pour le site qui recueillera le plus de voix en Moselle. Les trois sites sélectionnés témoignent de différentes facettes de l’histoire locale. À Dabo, la maison forestière du Spitzberg figure parmi les projets en lice. À Phalsbourg, l’ancienne synagogue est également soumise au vote, tout comme la Cantine des Mineurs à Petite-Rosselle, liée à l’histoire minière du territoire.

Ces lieux ont été retenus parmi les quelque 120 projets accompagnés par la délégation Lorraine de la Fondation du patrimoine. Leur sélection tient notamment compte de leur implantation en milieu rural, de l’avancement des travaux et des financements encore nécessaires à leur restauration.

Une aide de 10 000 euros pour le projet gagnant

Le principe est simple : permettre au public de choisir les projets patrimoniaux qu’il souhaite soutenir. À l’issue du vote, le site ayant obtenu le plus de suffrages dans chacun des quatre départements lorrains recevra une dotation de 10 000 euros afin d’accélérer sa restauration. Les internautes ont jusqu’au 1er novembre prochain pour participer au vote. Pour les trois sites mosellans, cette mobilisation peut contribuer à réunir les moyens nécessaires à la préservation de leur histoire et de leur patrimoine.

«Participer à ce concours c’est affirmer notre devoir de protéger et transmettre notre patrimoine aux générations à venir. Le patrimoine est notre histoire et notre bien commun», déclare Denis Schaming, délégué régional de Lorraine.