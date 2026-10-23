Entreprendre pour apprendre, révélateur de talents

Formation
Dijon : l’UBE organise une nouvelle édition de son Forum IES
23/10/2026 M.H
Dijon (21)
Et si l’on sortait des compétences académiques pour former les jeunes à l’entrepreneuriat ? Trouver une idée de création, former un collectif et aller jusqu’à la commercialisation : avec la Mini-Entreprise®, les jeunes découvrent un milieu jusqu’alors loin de leurs préoccupations.
Fanny Letellier, directrice régionale d’Entreprendre pour Apprendre.
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Formation
22/10/2026 LGFR
Normandie
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