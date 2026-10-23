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Interview

Entreprendre pour apprendre, révélateur de talents

Et si l’on sortait des compétences académiques pour former les jeunes à l’entrepreneuriat ? Trouver une idée de création, former un collectif et aller jusqu’à la commercialisation : avec la Mini-Entreprise®, les jeunes découvrent un milieu jusqu’alors loin de leurs préoccupations.

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Fanny Letellier, directrice régionale d’Entreprendre pour Apprendre.

Fanny Letellier, directrice régionale d’Entreprendre pour Apprendre.

Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>Quand Nancy Debary, professeur d’économie et de gestion au lycée Marguerite de Flandre à Gondecourt parle de ses élèves, elle en a encore des frissons. «<em>Certains élèves que l’on n’entendait jamais se sont révélés</em>». L’an dernier, elle a embarqué la moitié de son groupe de Seconde dans le dispositif des Mini Entreprises®, épaulée par Soledad Poppe, créatrice d’entreprise dans l’âme. «<em>Les élèves cherchent des compétences que l’école ne peut pas assurer, comme le savoir-faire et le savoir-être. Ils deviennent force de propositions. Dans le système scolaire, on apprend que l’on n’a .

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