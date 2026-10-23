Dijon : l’UBE organise une nouvelle édition de son Forum IES

L’Université Bourgogne Europe (UBE) organise une nouvelle édition de son Forum Initiativ’ Emplois Stages (IES), les 4 et 5 novembre, à la salle Multiplex à Dijon. Ouvert aux étudiants de tous les niveaux et de toutes les formations, ce rendez-vous propose plusieurs formats de rencontre pour faciliter les échanges avec les entreprises et les organismes publics qui recrutent.





Des entretiens et des rencontres au programme

Un Speed Meeting, prévu le 4 novembre, permettra aux participants de s’exercer à présenter leur parcours devant un spécialiste du recrutement. Chaque étudiant disposera de 20 minutes pour exposer son profil dans une mise en situation d’entretien et recevoir des conseils afin d’améliorer sa présentation.

En parallèle, ils pourront participer à une « permanence candidature » afin de faire examiner leur CV ou leur lettre de motivation et de se renseigner sur les entretiens d’embauche. Les chargés d’orientation et d’insertion professionnelle pourront ainsi les aider à améliorer leurs outils de candidature.

Au cours de la deuxième journée, les étudiants pourront rencontrer les professionnels présents sur leurs stands. Ils auront la possibilité de découvrir leurs activités, de s’informer sur leurs métiers et notamment d’échanger directement avec eux.

Les participants pourront également postuler à des offres de stage, d’alternance et d’emploi proposées.



