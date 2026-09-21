François Bourvic a pris la direction générale de la SEBL Grand Est basée à Metz le 1er septembre 2026. Formé à la géographie et à l’aménagement du territoire, puis diplômé d’un Executive MBA d’HEC Paris en 2023, cet aménageur a effectué l’essentiel de sa carrière en Île-de-France. Il a notamment dirigé la SPL Marne-au-Bois et une régie de chauffage urbain à Fontenay-sous-Bois. «Depuis deux décennies, mon parcours m’a conduit à intervenir aussi bien dans l’aménagement et la construction d’équipements publics que dans l’exploitation de réseaux de chaleur ou d’équipements urbains», résume-t-il.

S’il a choisi de rejoindre Metz et plus largement le Grand Est, c’est notamment pour la diversité des projets portée par les collectivités actionnaires de la SEBL. «Il y a ici une vraie ambition qui s’exprime et qui donne très envie de s’y engager», souligne-t-il.

70 ans au service des territoires

Créée en 1956 à l’initiative des quatre départements lorrains, la Société d’équipement du bassin lorrain est devenue SEBL Grand Est au fil de l’élargissement de son périmètre. Aujourd’hui majoritairement détenue par la Région Grand Est et présidée par Thierry Hory, par ailleurs maire de Marly, elle accompagne les collectivités dans leurs opérations d’aménagement, de construction, de requalification de friches et de renouvellement urbain. Elle intervient également en programmation et en assistance à maîtrise d’ouvrage. Plus de 800 réalisations ont été menées depuis sa création.

L’opérateur compte aujourd’hui plus de 60 opérations actives et couvre les dix départements du Grand Est, avec une activité particulièrement importante en Moselle.

La SEBL Grand Est célébrera ses 70 ans le 7 octobre prochain, avec une matinée consacrée à son action au service des territoires et des collectivités, réunissant tous ses partenaires, à l’Arsenal de Metz puis à Saint-Pierre-aux-Nonnains.