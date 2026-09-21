À Clénay, Varois-et-Chaignot remporte le NeTathlon





Le NeTathlon a rassemblé dix communes du territoire de Norge et Tille autour de cinq épreuves. Organisée le 12 septembre à l’Espace de loisirs de Clénay, cette nouvelle édition a réuni près de 200 personnes avant de se conclure par la victoire de Varois-et-Chaignot.

Babyfoot humain, tennis de table, pétanque, marche/course à pied et plateau « Savoir Rouler à Vélo » figuraient au programme de cette édition. Cette dernière activité, destinée aux enfants, était proposée avec le Comité départemental de cyclisme.





Des points pour chaque commune





Les participants ont contribué au classement de leur commune tout au long de la journée. Les victoires dans les différentes épreuves rapportaient des points, tout comme les tours effectués lors de la marche/course à pied.

Au terme des cinq épreuves, Varois-et-Chaignot s’est classée première. La commune devance Clénay et Saint-Julien. Orgeux arrive en quatrième position, devant Bellefond, Remilly-sur-Tille, Asnières-lès-Dijon, Flacey, Couternon et Brognon. Les trophées du NeTathlon ont été remis aux communes classées de la première à la troisième place par Frédéric Imbert, premier vice-président de la communauté de communes Norge et Tille.

Cette édition a également réuni les habitants des différentes communes autour d’un rendez-vous sportif et convivial, accessible à toutes les générations.



