«Je suis très heureux de pouvoir annoncer ce soir aux Mersois que nous allons reprendre et terminer ce chantier si important pour Mers-les-Bains», s’est réjouit lors du conseil municipal du 18 septembre dernier, Emmanuel Maquet, le maire de la commune, comme le rapporte une publication de la page Facebook de la commune



Remettre autour de la table l’ensemble des acteurs

En ouverture du conseil, le maire a annoncé qu’une voie avait été trouvée pour la reprise des travaux à l’arrêt depuis plus d’un an. Leur suspension serait due à un creusement plus profond du sol du rez-de-chaussée réalisé par l’entreprise chargée du gros œuvre, sans autorisation. A la suite, elle aurait réclamé 70 000 euros de plus. Cela avait entrainé logiquement des tensions avec la commune et Arnaud Zisseler, architecte d’Abbeville, chargé du chantier. De plus, l’entreprise aurait indiqué que le chantier était devenu trop dangereux.

Le 5 juin, l’initiative d’Emmanuel Maquet, une réunion avait permis de remettre autour de la table les acteurs du dossier. Depuis, le travail ne s’était pas interrompu : appels téléphoniques, visioconférences, échanges de courriers, analyses complémentaires des bureaux d’études et contacts réguliers entre les différentes parties afin de parvenir à une solution. Une nouvelle étape décisive a été franchie le 15 septembre. Le maire a de nouveau réuni en mairie l’ensemble des interlocuteurs afin de trouver les conditions permettant de débloquer définitivement la situation.

Un retour des équipes avant la fin de l’année 2026

«Après deux heures d’échanges parfois vifs, nous avons trouvé un chemin», a annoncé Emmanuel Maquet, devant le conseil municipal, selon la même publication. Concrètement, une étude de sol sous l’ensemble des quatre bâtiments et ainsi qu’une étude complète de structure vont être réalisées. Après leur validation par les organismes compétents et la maîtrise d’ouvrage, le chantier pourra reprendre.Le calendrier prévisionnel prévoit un retour des équipes si possible dès novembre.

Ce chantier est majeur pour la revitalisation du cœur de ville, car il doit notamment permettre de créer quatre commerces au rez-de-chaussée et quatre logements à l’étage. Édifiée initialement à partir de 1883, elle est considérée comme la toute première galerie commerciale de la station balnéaire. Le bâtiment est de style art déco. Le montant des travaux était estimé à près de trois millions d’euros. La ville espérait 80 % de subventions. Le projet avait été sélectionné en 2023 par la mission Bern qui lui a octroyé une aide de 155 000 euros.