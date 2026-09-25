Divion : les attentes des habitants comme leitmotiv

Politique locale
Boulogne-sur-Mer accueille l’Université des maires du Pas-de-Calais
25/06/2026 Marine Tesse
Boulogne-sur-Mer (62)
Depuis 2014, Jacky Lemoine conduit la commune de Divion avec une priorité : rénover ses équipements tout en préservant les finances des habitants… une équation complexe.
Jacky Lemoine, maire de Divion depuis 2014. © Léna Heleta
6 766 personnes vivent à Divion. © Léna Heleta
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Retrouvez la fiche complète de la commune de Divion avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune