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Divion : les attentes des habitants comme leitmotiv

Depuis 2014, Jacky Lemoine conduit la commune de Divion avec une priorité : rénover ses équipements tout en préservant les finances des habitants… une équation complexe. 

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Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026
<p>Investir dans les équipements communaux et répondre aux attentes des administrés, malgré des marges de manœuvre financières réduites, telle est la philosophie de l’élu depuis son premier mandat. «<em>Nous sommes dans la continuité, mais avec davantage de difficultés financières parce que nous sommes de moins en moins aidés par l’État, la Région ou le Département</em>». Une situation qui pèse particulièrement sur les grands projets. Parmi eux, la rénovation de la salle polyvalente constitue un dossier emblématique. Le chantier, évalué à environ 3,5 millions d’euros, devait s’achever lors du .

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