Le port du casque et du gilet de signalisation sera obligatoire dès le 1er octobre pour circuler en trottinette électrique dans le département de Saône-et-Loire. La mesure vise à renforcer la sécurité des usagers alors que les accidents liés à ces véhicules progressent. En France, ils ont été multipliés par trois en cinq ans et les accidents mortels par sept. Dans 80% des cas, les victimes ne portaient pas de casque. Cet équipement peut pourtant réduire de 60 à 70% le risque de traumatisme crânien.



L’arrêté prévoit une amende de 150 euros pour chaque équipement obligatoire absent. Les sanctions étant cumulables, leur montant peut atteindre 750 euros. Les autres règles restent en vigueur : l’usage est interdit avant 14 ans, la vitesse est limitée à 25 km/h et la circulation sur les pistes cyclables n’est permise que lorsque la signalisation l’autorise. Une attestation d’assurance est également obligatoire. En cas d’infraction, la trottinette peut être confisquée.

Une campagne de sensibilisation

Des actions d’information sont organisées en septembre pour préparer les usagers à ces nouvelles obligations. Animations, tests et jeux-concours sont prévus sur l’esplanade Lamartine. Des messages seront aussi diffusés sur les réseaux sociaux et les radios locales tandis qu'une campagne d’affichage sera déployée dans la ville et les lycées.



Les autorités souhaitent également sensibiliser les automobilistes aux risques liés au partage de la route. Une attention particulière est portée aux angles morts. Les usagers de trottinettes sont, eux, invités à adapter leurs pratiques pour limiter les risques d’accident.