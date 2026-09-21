Rouen : cinq projets de jeunes récompensés par la Bourse Tremplin

Cinq projets ont été récompensés dans le cadre de la Bourse Tremplin, portée par la Ville de Rouen, lors d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville.

Créé pour accompagner les jeunes de 15 à 25 ans qui habitent, travaillent ou étudient à Rouen, le dispositif de la Bourse Tremplin propose une aide financière pouvant atteindre 2 000 euros. Sans condition de ressources, il s’adresse aux projets individuels ou collectifs innovants dans des domaines variés, notamment la culture, le sport et le développement durable.

Les projets récompensés sont...

Cette année, le projet LaboQrieux, porté par Emma Carlier, obtient la dotation maximale de 2 000 euros. Il prévoit la création de kits scientifiques pédagogiques destinés aux élèves de primaire, afin de développer leurs connaissances scientifiques et leur esprit critique, tout en fournissant aux enseignants des outils prêts à l’emploi.

Avec 1 750 euros, KPOP, porté par Nessrine Haddad et Thérésanne Bandia, proposera une journée consacrée à la culture coréenne, combinant escape game urbain et festival. Le projet Clip-Clap, développé par Adèle Zomaletho, reçoit 1 250 euros pour créer des clips mêlant papier animé, stop motion et musique.

Deux autres projets sont également soutenus à hauteur de 500 euros chacun. Naillies, porté par Léa Portmann, vise à concevoir des kits d’initiation à la manucure semi-permanente. Sport Explor, imaginé par Jérémy Berkane, ambitionne de centraliser l’offre sportive rouennaise sur une plateforme numérique destinée aux habitants et aux associations.

Le jury de cette édition 2026 réunissait Agathe Samson, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et à la vie étudiante, Benoit Vannier, directeur du CRIJ-IJ Normandie, et Théo Masson, lauréat de l’édition 2025.