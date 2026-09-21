Verdun : la construction de 57 logements sociaux a démarré

Une transformation actée et qui s’accélère pour le quartier Miribel, symbole de l’histoire de Verdun et qui représente, selon Samuel Hazard, le maire, son «avenir» avec une emprise de près de cinq hectares en cœur de ville. D’ici cinq ans, ce sont 300 nouveaux logements qui seront recensés. Pour cette première phase portée par le constructeur Nova Homes, cinquante-sept logements vont être construits dans deux bâtiments locatifs collectifs qui seront vendus à l’OPH ainsi que 17 pavillons réservés à une offre de béguinage pour les seniors autonomes. Alors que la sous-préfecture de la Meuse a longtemps perdu de la population, le premier magistrat insiste sur la fin de la déprise démographique, avec une légère hausse de 137 habitants enregistrée par l’Insee en 2025. «Les besoins sont identifiés avec une forte demande de gens de l’extérieur de Verdun qui veulent s’y installer eu égard à sa centralité». Les premiers locataires devraient prendre possession des lieux fin 2027. Au-delà de cette offre d’habitat, le rez-de-chaussée d’un bâtiment de 300 m² va accueillir un cabinet médical, sur ce site en pleine renaissance.

Mixité sociale et performance énergétique en ligne de mire

Grâce au financement d’Action Logement, 28 appartements seront réservés aux salariés du privé favorisant la mixité sociale au cœur de ce projet. Outre les logements locatifs sociaux, 36 lots sont en cours de commercialisation. Et dans un contexte international incertain, un premier permis de construire a été déposé et plusieurs négociations sont en cours. Quant à la seconde tranche, toujours portée par le promoteur Nova Homes, elle devrait aussi s’accélérer avec le dépôt du permis de construire, d’ici la fin de l’année, de logements locatifs et d’accession à la propriété. Pour ce nouveau quartier, la municipalité rappelle l’orientation de durabilité avec des constructions garantissant une faible consommation et le raccordement au réseau de chaleur urbain, aujourd’hui alimenté en biomasse. «L’objectif d’une énergie 100% décarbonée sera atteint dans deux ans grâce à la méthanisation des boues de la station d’épuration», tient à préciser Samuel Hazard, heureux de voir ce dossier aujourd’hui devenu une réalité grâce à «la mobilisation des différents partenaires».