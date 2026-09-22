«Se déplacer partout et sans contrainte : mythe ou réalité ?», telle était la thématique de la soirée qui s’est déroulée dans les salons du stade Bollaert-Delelis, à Lens. Organisée par Artois Mobilités, la rencontre a réuni acteurs économiques et institutionnels autour des nouveaux enjeux de la mobilité quotidienne.

Depuis le 1er janvier 2026, les 650 000 habitants des 150 communes desservies par le réseau de transport peuvent l’utiliser gratuitement via plus de 560 véhicules et près de 1 000 collaborateurs. Une évolution majeure, mais qui ne constitue qu'une première réponse aux difficultés de déplacement.

Emploi, santé et attractivité

La soirée a notamment abordé les liens entre mobilité et accès à l’emploi, aux soins et aux services. Marc Devise, président de la CCI Artois, a présenté les grandes orientations du récent livre blanc dédié à la mobilité de la CCI Hauts-de-France tandis que Thierry Mallet, président de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), et Franck Dhersin, sénateur du Nord et futur président du GART, ont apporté leur éclairage institutionnel.

Au-delà des transports collectifs, les échanges ont insisté sur la nécessité de combiner les différents modes de déplacement. Hugo Brahmi, directeur de BlaBlaCar Daily, a ainsi défendu la complémentarité entre transports en commun et covoiturage. Laure Wagner, co-créatrice de la Fresque de la Mobilité, a de son côté abordé les enjeux de transition écologique et les déplacements domicile-travail.

Une adaptation aux réalités du territoire

La mobilité se joue aussi à l’échelle des employeurs et des territoires comme l’a rappelé Thomas Linale, directeur logistique des Hôpitaux Publics de l’Artois, au regard notamment des contraintes rencontrées par un établissement réparti sur quatre sites distants… Une illustration concrète de la complexité des déplacements professionnels et quotidiens sur le territoire du bassin minier.

Avec ce colloque, Artois Mobilités souhaitait élargir la réflexion au-delà de la seule question de la gratuité. Car permettre à chacun de se déplacer suppose aussi de connecter les différents modes de transport, d’adapter l’offre aux usages et de lever les freins géographiques. A suivre…