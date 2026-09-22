Présidentielle 2027 : le Medef organise un débat à Dijon





À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, le Medef Côte-d’Or organise, en partenariat avec le Medef Bourgogne Franche-Comté, un débat avec les représentants régionaux des principaux candidats. La rencontre est prévue le 15 octobre 2026 à la Maison des Entreprises de Dijon.





Fiscalité, emploi et compétitivité au programme

Plusieurs questions économiques seront au programme de ce rendez-vous, notamment la fiscalité, le pouvoir d’achat, l’emploi, la compétitivité, la simplification, l’énergie et la souveraineté. Le Medef souhaite ainsi réunir les représentants régionaux des principaux candidats afin qu’ils présentent leurs orientations et répondent directement aux préoccupations des acteurs économiques de Bourgogne Franche-Comté, tout en échangeant sur les grands enjeux qui dessineront l’avenir de la France.

Le Medef présente cette rencontre comme un temps d’échange destiné à permettre aux entrepreneurs de mieux comprendre les différentes orientations proposées pour la France dans le cadre de l’élection présidentielle.

Les participants pourront également interroger directement les représentants des candidats présents. Le Medef souhaite que les entreprises puissent prendre part aux échanges sur les choix qui détermineront leur avenir.

La participation à ce débat est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Elle s’effectue en ligne via le site internet dédié.



