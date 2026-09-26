UBE : une rencontre interdisciplinaire autour des biomolécules à Dijon









L’UBE organise, le 28 septembre, le séminaire « Biomolécules et Humanités » à Dijon. Cette rencontre, qui se tiendra à la Maison des Sciences Sociales et des Humanités, fera intervenir des chercheurs de plusieurs disciplines pour explorer les questions économiques, sociales, environnementales, juridiques et culturelles liées aux biomolécules.





Des recherches aux approches multiples





Les travaux présentés au cours de cette demi-journée aborderont des sujets variés, allant des liens entre biologie et psychologie aux dynamiques populationnelles. Les chercheurs s’intéresseront également au cycle de vie des microalgues, à la circulation des termes scientifiques dans la société et aux questions liées à l’économie circulaire.





Le programme se poursuivra avec des présentations consacrées à l’économie de la santé et de l’innovation, aux perceptions des vaccins ainsi qu’aux controverses biomoléculaires sur les réseaux sociaux. Les liens entre biomédicaments et droit seront également abordés. L’addiction au sucre et l’impact environnemental des microalgues figurent notamment parmi les sujets annoncés.





Un séminaire inscrit dans BIOMIND





Cette rencontre s’inscrit dans le pôle thématique BIOMIND, pour « BIOMolécules et INterDisciplinarité ». Celui-ci a pour mission de rapprocher les communautés scientifiques de l’UBE travaillant autour des biomolécules tout en encourageant le développement de projets interdisciplinaires.





Le séminaire sera une occasion pour les chercheurs de présenter leurs travaux, d’identifier des complémentarités et de faire émerger de nouvelles collaborations. Une discussion générale consacrée aux perspectives de recherche communes clôturera le séminaire.



