Saône-et-Loire : le PETR invite 39 communes à lancer leur Défi Rose

Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne propose aux communes du territoire un nouvel outil de sensibilisation à l’occasion d’Octobre Rose. Relancée par Mâconnais-Beaujolais Agglomération auprès de ses 39 communes, l’initiative repose sur un escape game en extérieur intitulé «Sur la Piste du Ruban Rose : le mystère des fragments d’espoir». Le parcours comprend six énigmes réparties dans différents lieux de la commune. Chaque étape permet de trouver un mot lié à la prévention, au dépistage ou à la solidarité. Les participants doivent ensuite réunir ces éléments pour découvrir un message final.

Un format adaptable

Chaque commune peut construire son propre parcours en choisissant les lieux, les indices et les énigmes. Le jeu peut être organisé sur une matinée ou un après-midi, avec des départs échelonnés pour faciliter la circulation des groupes. Au moins deux personnes sont recommandées pour assurer l’accueil au départ et à l’arrivée. Des élus, associations ou bénévoles peuvent également participer à l’encadrement. Le «Défi Rose» peut enfin être intégré à une animation déjà prévue pour Octobre Rose, à une journée associative ou à un événement municipal.