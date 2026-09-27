A Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, sur un sanctuaire historiquement dédié à l'accueil des malades, les pèlerins venus en nombre participer à la messe papale affichent leur enthousiasme pour Léon XIV, un souverain pontife "simple" et "proche" à l'écoute des plus vulnérables.

"Quand on a su que le pape venait à Lourdes, on a tout de suite réservé nos places!" Jérome Vion, 54 ans, tee-shirt parme ciglé "Génération Léon", s'est installé dimanche face au podium, avec quelques personnes handicapées dont il s'occupe en région parisienne.

Pour lui, la venue du pape ici signe son attachement à l'égard de ceux qui ont le plus besoin d'aide, à l'image de Bernadette Soubirous, la jeune bergère à qui la Vierge Marie serait apparue en 1858.

"Bernadette, c’est une sainte mais au départ, c’est une petite fille de 14 ans, malade, elle a eu le choléra, c'est le symbole de la pauvreté et de la fragilité", rappelle-t-il sur la prairie, à quelques mètres de la grotte de Massabielle où les apparitions de la mère de Jésus à la toute jeune fille auraient eu lieu.

L'endroit, désormais au cœur d'un sanctuaire de 55 hectares devenu l'un des principaux lieux de dévotion catholique mondiaux, accueille chaque année environ trois millions de personnes, et notamment de nombreux malades en quête de guérison, lors de grands pèlerinages saisonniers.

fauteuils roulants

Parmi les 150.000 fidèles présents pour la célébration, beaucoup rappellent cette vocation spécifique de Lourdes, où selon l'église catholique, se seraient produits 72 guérisons miraculeuses.

La venue du pape montre "qu’il est très touché par la maladie, le grand âge", souligne ainsi Béatrice de Coincy, retraitée de chez Airbus d'"un peu plus de 70 ans".

"Je m’occupe beaucoup de ma maman très âgée, qui a 98 ans, qui a beaucoup de difficultés. C’est l'un des messages que j’attends d'aujourd’hui, un message pour les plus démunis, quelque chose qui a besoin d’être dit et rappelé en France", estime-t-elle, au milieu d'un groupe d'amis de longue date qui, pour leurs retrouvailles, ont choisi de venir voir le pape.

Dans son homélie prononcée devant des premiers rangs occupés par des centaines de fidèles installés dans les grands fauteuils roulants bleus du sanctuaire, le souverain-pontife répond à son attente en soulignant que la grotte de Lourdes représente "un sanctuaire de l'espérance chrétienne" "face aux courants actuels qui cherchent à redéfinir la valeur de la vie humaine devant la maladie, la souffrance ou la vieillesse".

Chaud au coeur

"Ici aucune fragilité n'est rejetée" et "vos béquilles, vos fauteuils roulants, vos larmes cachées ne sont pas des obstacles", lance-t-il, sous les applaudissements d'une foule d'où surnagent des drapeaux régionaux ou nationaux signalant la variété des origines des pèlerins réunis sous le soleil.

Enthousiastes, ils confient leur joie d'être venus à la rencontre d'un pape qu'ils considèrent "très proche des gens", comme le dit Mercedes Avello, 32 ans, responsable de ressources humaines venue de Pampelune (Espagne), avec un groupe de 150 personnes.

"Il a un regard et un visage qui attirent, une simplicité", renchérit Patrick, 75 ans, qui ne souhaite pas donner son nom.

Foulard orange du diocèse d'Agen autour du cou, il rappelle que Robert Francis Prevost, aujourd'hui chef spirituel des 1,4 milliard de catholiques dans le monde, a exercé comme missionnaire: "en Amérique du Sud, il était auprès des pauvres, des démunis".

Il est, selon lui, resté fidèle à cette vocation et "ses discours le rappellent en permanence, ça nous fait chaud au coeur".

La simplicité du pape, c'est aussi ce que veut retenir Grégory Christides, 60 ans, enseignant marseillais, pour la première fois à Lourdes: "Je ne suis pas catholique, je suis chrétien orthodoxe et le message du pape (...) me convient tout à fait".

"Il rassemble les gens, il est très proche du peuple et je pense que c’est ce qui fait son succès, on a besoin de gens qui ne sont pas dans un rapport hiérarchique mais très proches de nous tous", dit-il.