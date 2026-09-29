Les amateurs de bière ont rendez-vous à Bliiida, les 2 et 3 octobre, pour la sixième édition du Metz Beer Fest. Organisé par l’association messine Brassage de Culture(s), ce festival international, créé en 2019, réunira plus d’une trentaine de brasseries venues de France et de l’étranger.

De la pils à la stout, les visiteurs pourront découvrir et déguster une large variété de bières artisanales, des plus classiques aux plus audacieuses.

Un programme invitant à la découverte

Au-delà des dégustations, l’événement entend faire découvrir toute la richesse de la culture brassicole. Des ateliers animés par une zythologue diplômée permettront aux participants d’approfondir leurs connaissances et d’affiner leur palais.

Un marché d’artisans fera également son retour, regroupant des artistes, créateurs, illustrateurs et autres professionnels proposant leurs réalisations. Deux DJ sets, des animations et plusieurs food-trucks compléteront la programmation.

Côté pratique, le festival ouvrira ses portes vendredi 2 octobre, de 18 h à minuit, puis samedi 3 octobre, de 14 h à minuit. Les préventes sont proposées à 7 euros pour une journée et 12 euros pour les deux jours (8 et 14 euros sur place). Un tarif étudiant est également prévu. Chaque entrée comprend le verre officiel de dégustation de l’édition 2026. Les ateliers nécessitent une réservation distincte. Les dégustations s’effectuent à l’aide de jetons, vendus un euro l’unité.