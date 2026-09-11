Lille : les dispositifs estivaux ont séduit les familles

La Ville de Lille dresse un bilan positif de ses dispositifs estivaux destinés à rendre les loisirs accessibles au plus grand nombre. Gratuit ou à tarif réduit, le programme a notamment séduit les familles restées sur le territoire. Le village Lille Aventure Nature a enregistré environ 55 000 entrées entre le 7 juillet et le 16 août.

Installé à proximité de l’ancienne piscine Marx Dormoy, il proposait gratuitement luge estivale, tyroliennes, trampoline et autres activités nautiques et espaces de détente. Les piscines municipales ont, de leur côté, comptabilisé 33 124 entrées à 1 euro entre le 22 juin et le 31 août. La nouvelle piscine Camille Muffat a notamment attiré 9 678 usagers aoûtiens. Le dispositif «J’apprends à nager» a par ailleurs permis à 244 enfants de bénéficier gratuitement de dix séances d’apprentissage.

Le dispositif gratuit Vélo Pop enregistre 1 800 sportifs

Côté accueils de loisirs, près de 1 050 enfants par jour ont été accueillis en moyenne, soit une fréquentation comparable à celle de 2025. Les séjours à l’École de la Forêt de Phalempin ont, quant à eux, affiché un taux de remplissage de 100%. Les colonies apprenantes ont réuni 196 jeunes durant l’été, avec des séjours mêlant apprentissages, sport et loisirs. Enfin, le dispositif sportif gratuit Vélo Pop a permis à 1 800 personnes de pratiquer différentes activités dans cinq parcs lillois.

Culture

La Ville entend poursuivre cette politique toute l’année, avec notamment la gratuité des collections permanentes du Palais des Beaux-Arts et du musée de l’Hospice Comtesse pour les 18-25 ans de Lille, Lomme et Hellemmes, ainsi que l’élargissement de l’aide à la licence sportive aux jeunes de 2 à 18 ans.