Le préfet de la région Normandie a finalisé la répartition des 11,024 millions d’euros attribués aux cinq départements normands dans le cadre du fonds de réarmement agricole. Créé par le ministère de l’Agriculture, ce dispositif national mobilise 235 millions d’euros pour accompagner le redémarrage des productions et préserver la souveraineté alimentaire.



En Normandie, les crédits doivent notamment aider les exploitations les plus fragilisées par les épisodes de sécheresse. Ils pourront financer l’achat d’aliments pour animaux, de fourrages, de semences, de plants et d’autres intrants nécessaires à la production. Le fonds s’inscrit dans le cadre du plan CASI (Climat, Adaptation, Sécheresse, Incendies), qui prévoit un milliard d’euros de mesures face aux conséquences des événements climatiques.

Des aides selon les territoires

La répartition a été établie avec la Chambre d’agriculture régionale, les organisations professionnelles, les préfectures et les services de l’État. Six critères ont été retenus pour tenir compte des caractéristiques des territoires et des filières. L’importance de l’élevage représente 40% des critères, devant la surface des prairies (15%) et les incendies survenus en 2025 (10%).



La Manche bénéficie de la dotation la plus élevée, avec 2,752 millions d’euros. Elle est suivie par l’Orne, avec 1,786 million, et le Calvados, avec 1,647 million. La Seine-Maritime reçoit 1,237 million d’euros et l’Eure 843 839 euros. Les services de l’État prévoient un accès simplifié aux financements, avec un formulaire unique, des filières prioritaires et des versements accélérés pour les exploitations les plus en difficulté.