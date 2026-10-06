Pour cette saison 2026, la Meurthe-et-Moselle s’impose comme un territoire phare de la trufficulture régionale en accueillant plusieurs rendez-vous. Le coup d’envoi départemental sera donné à Pulnoy avec la 11e Nuit de la Truffe le jeudi 5 novembre, suivie du marché traditionnel les samedi 7 et dimanche 8 novembre 2026. L’événement se déplacera ensuite à l’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson les 20, 21 et 22 novembre, avant de s’installer au Cloître de la Collégiale Saint-Gengoult à Toul les samedis 5 et 12 décembre.

Cependant, le secteur subit de plein fouet les conséquences des récentes canicules. Le manque d'eau prolongé a perturbé le développement du champignon, faisant peser de fortes incertitudes sur les volumes réellement disponibles pour ces événements.

Une dynamique globale partagée avec les départements voisins

Bien que focalisée sur le marché meurthe-et-mosellan, la dynamique s'étend à l'ensemble du Grand Est avec une programmation riche. Les départements limitrophes participeront activement à ce calendrier : le Haut-Rhin ouvrira le bal à Eguisheim les 24 et 25 octobre, suivi de l'Aube à Troyes le 1er novembre et le 5 décembre. La Moselle accueillera son marché à Metz le 14 novembre, tandis que la Marne donne rendez-vous à Reims le 21 novembre. Enfin, la Meuse proposera ses éditions à Boncourt-sur-Meuse les 29 novembre et 20 décembre, complétée par le Bas-Rhin à Bouxwiller mi-décembre.

Face à la crise climatique, les trufficulteurs redoublent d'efforts par l'ombrage ou le paillage des sols. Néanmoins, l'Association rappelle que le maintien de chaque date restera tributaire des récoltes effectives.