Cette 22e édition rassemblera plus de 200 exposants, dont une centaine de pépiniéristes et horticulteurs sur 80 000 m² d'exposition. En parallèle, paysagistes, artistes, artisans et fabricants présenteront des outils et des produits adaptés à cette période charnière de l’année (outils de jardinage, accessoires ingénieux dédiés à la vie du jardin, pots élégants, etc.).

Avec William Christie - claveciniste et chef d'orchestre américain naturalité français en 1995 -

comme parrain, cette édition sera rythmée par le thème «Symphonies végétales». Ainsi, les Journées des Plantes de Chantilly exploreront les résonances entre musique et jardin, deux arts qui partagent le même souci de rythme, de proportion et d’harmonie.

Le changement climatique en filigrane

Ces journées seront surtout l'occasion d'échanger sur l'avenir du jardin. Face à la répétition des épisodes de canicule et de sécheresse cet été, les jardins ont été malmenés. Alors, les jardiniers sont de plus en plus soucieux de l'adaptation de leurs jardins aux nouvelles conditions climatiques. «C’est l’un des enjeux qui sera au cœur des Journées des Plantes de Chantilly où pépiniéristes et professionnels partageront leurs conseils et présenteront des solutions concrètes pour composer des jardins plus résistants à la chaleur et à la sécheresse», explique le Château de Chantilly.

Les plantes latinos, les vedettes

Les plantes d’Amérique latine seront également à l’honneur à travers quatre collections nationales mises en valeur dans une centaine de compositions végétales cultivées depuis le printemps grâce au partenariat noué avec le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées. Venues des Andes, des altiplanos et des volcans d’Amérique du Sud, ces plantes ont profondément recomposé les jardins européens, chacune avec un parcours singulier, entre désuétude, méconnaissance et redécouverte.

Au-delà des stands et des allées de l’événement, les visiteurs pourront explorer la richesse paysagère

du domaine, témoin de plusieurs époques de création : le jardin à la française du XVIIe siècle, le jardin anglo-chinois de la fin du XVIIIe siècle et le jardin anglais du début du XIXe siècle.



