Meuse : la saison de la truffe s’annonce incertaine

En Meuse, le marché aux truffes de Boncourt-sur-Meuse est annoncé le dimanche 29 novembre 2026 à la Maison des Truffes et de la Trufficulture. Ce rendez-vous s’inscrit dans une saison 2026 qui compte un nombre exceptionnel de marchés labellisés dans le Grand Est. Ces manifestations jouent un rôle commercial important pour la filière en mettant directement en relation producteurs, caveurs et consommateurs autour de truffes locales contrôlées avant leur mise en vente. Pour les territoires ruraux concernés, ces marchés constituent également des rendez-vous susceptibles de soutenir l’activité des producteurs et de faire connaître une production à forte valeur ajoutée.

Mais la campagne s’annonce incertaine. Les épisodes prolongés de sécheresse et de chaleur ont affecté les conditions nécessaires au développement du champignon, en asséchant les sols et en perturbant l’activité biologique. Selon les secteurs, les jeunes truffes peuvent ne pas parvenir à maturité, voire disparaître avant la récolte. L’Association des Trufficulteurs du Grand Est prévient ainsi que la tenue des marchés et les quantités proposées dépendront directement des récoltes réellement disponibles.

La trufficulture face au climat plus sec

Cette saison met en lumière une difficulté qui dépasse la seule filière régionale : l’exposition des productions agricoles spécialisées aux aléas climatiques. La trufficulture dépend fortement de l’humidité du sol et de l’équilibre biologique nécessaire au développement des truffes. Les producteurs peuvent adapter leurs pratiques, notamment par l’entretien des sols, le paillage ou l’ombrage, mais ces mesures ne suffisent pas toujours lorsque les épisodes chauds et secs se répètent. Pour les territoires ruraux, l’enjeu est aussi économique : préserver une production locale valorisée et les activités qui se développent autour de ces marchés.