Des aides pour les projets agroécologiques en Meuse

L’objectif est de soutenir des aménagements destinés à renforcer les continuités écologiques, préserver la biodiversité et accompagner l’évolution des pratiques agricoles. Plusieurs types de projets peuvent être concernés, notamment la plantation de haies, d’arbres et de bosquets, la création de bandes enherbées ou encore la création et la restauration de mares. La restauration de murs en pierre sèche figure également parmi les opérations éligibles.

Qui peut bénéficier du dispositif ?

L’appel à projets s’adresse à plusieurs catégories de porteurs, notamment les exploitants agricoles, les structures agricoles, les établissements d’enseignement ou de recherche disposant d’une exploitation, les associations ayant une activité agricole et les CUMA. Certaines personnes morales dont l’activité principale n’est pas agricole peuvent également être éligibles, sous certaines conditions de détention du capital ou des droits de vote par des agriculteurs. Les communes et leurs groupements contribuant directement ou indirectement à la production agricole peuvent également déposer un projet.

Jusqu’à 90% d’aide pour les projets agroécologiques

Le dispositif prévoit une aide pouvant atteindre 90% pour les porteurs de projets privés et 80% pour les porteurs publics, selon les modalités définies dans l’appel à projets. Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 31 octobre prochain. Un pré-dépôt sur la plateforme «Démarches Simplifiées» est obligatoire avant le dépôt du dossier.