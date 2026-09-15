Un nouveau président pour le Conseil de développement de Dunkerque-Port. Le 10 septembre, Florent Massart a été élu à la tête de Dunkerque-Port. Il prend la succession d’Hervé Gauducheau. Il avait déjà été élu, en juin 2026, président de l’Union Maritime et Commerciale du Port de Dunkerque (UMC), où il représente une centaine d’entreprises regroupées au sein de neuf familles professionnelles et engagées dans le développement et le rayonnement de la place portuaire dunkerquoise.

Renforcer le dialogue

Il a exercé différentes responsabilités opérationnelles, commerciales et managériales au sein de SEA-invest France. Depuis 2015, il préside SEA-invest Shipping Agency, avec notamment la responsabilité d’un réseau d’agences maritimes couvrant les principaux ports français et se développant sur l’axe Europe-Afrique.

La volonté de Florent Massart en tant que président du Conseil de développement de Dunkerque-Port est de renforcer le dialogue entre Dunkerque-Port, les acteurs économiques, les collectivités, les établissements de formation, les associations et, plus largement, l’ensemble des parties prenantes du territoire portuaire.

«Le Conseil de développement constitue un lieu essentiel d’écoute, de réflexion prospective et de construction collective. Je souhaite mettre mon expérience et ma connaissance des communautés portuaires au service de cette instance afin d’accompagner les grands enjeux du territoire portuaire : réindustrialisation, transition énergétique, décarbonation des chaînes logistiques, développement des infrastructures multimodales, attractivité des compétences et élargissement de l’offre de formations», souligne Florent Massart.