Une Semaine de l’emploi à la Sécurité sociale est organisée du 21 au 25 septembre dans les Hauts-de-France. Au total, sept rendez-vous permettront aux candidats de la région de découvrir les métiers et les opportunités professionnelles de la Sécurité sociale. Présentation des métiers, découverte des environnements de travail, rencontres avec des collaborateurs et job dating : les organismes de la Sécurité sociale de la région se mobilisent à l’occasion de cette quatrième Semaine de l’emploi à la Sécu. Ces événements s’adressent aux étudiants, jeunes diplômés, professionnels expérimentés et personnes en reconversion. Organisée partout en France, cette opération vise à mieux faire connaître plus de 80 métiers au service de la solidarité nationale et les opportunités proposées sur l’ensemble du territoire.

Job dating à Saint-Quentin

Dans l'Aisne, c'est une journée de job dating et de découverte des métiers de la Sécu qui est organisée le 24 septembre prochain dans les locaux de France Travail à Saint-Quentin. La Caf de l’Aisne et l’Urssaf de Picardie vont faire découvrir les métiers de la Sécurité sociale et les opportunités professionnelles sur le territoire axonais. L'occasion de découvrir qu'au-delà de ses missions de service public, la Sécurité sociale constitue également un acteur majeur de l’emploi régional, avec une grande diversité de métiers et de nombreuses opportunités professionnelles réparties sur l’ensemble du territoire.

La Sécurité sociale recrute dans de nombreux domaines, offrant des perspectives professionnelles variées : relation client et gestion de dossiers ; action sociale ; santé, prévention et régulation du système de soins ; contrôle, maîtrise des risques, lutte contre la fraude ; juridique ; comptabilité, finance, budget ; datas, études et statistiques ; IT / Digital ; marketing et communication ; ressources humaines ; conseil / innovation / RSE-RSO ; achats, moyens et logistique ; secrétariat, appui à la direction ; agents de direction... 11 896 collaborateurs sont engagés au quotidien par la Sécurité sociale dans la région qui représente 8,2 % des effectifs nationaux avec 79% de femmes et 21% d’hommes. Ils sont présents dans 19 organismes de Sécurité sociale implantés en Hauts-de-France, au plus près des habitants.

Job dating et découverte des métiers de la Sécu dans l'Aisne, jeudi 24 septembre de 14h00 à 17h00 chez France Travail : 51 Boulevard Cordier, 02100 Saint-Quentin.