Les Entrepreneurs Moselle et UEM s’allient au service des entreprises

Les Entrepreneurs Moselle et UEM ont récemment signé une convention afin de développer leurs actions communes en direction des TPE et PME du territoire. L’accord a été officialisé par Nadège Risse, présidente des Entrepreneurs Moselle, Bernard Nucci, président de la commission des mandats, et Stéphane Kilbertus, directeur général d’UEM.

Objectif affiché : «apporter des réponses concrètes aux dirigeants confrontés aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain». Échanges d’expertise, rencontres thématiques, accompagnement des chefs d’entreprise ou encore visites d’installations devraient ainsi être proposés dans le cadre de ce partenariat.

Des solutions concrètes venues du terrain

«Nous sommes convaincus que les meilleures solutions se construisent sur le terrain, au contact direct des entrepreneurs et des réalités qu'ils vivent chaque jour», a souligné Nadège Risse à l’occasion de cette officialisation.

De son côté, UEM met en avant une «volonté commune de soutenir les entreprises et de contribuer au dynamisme économique du territoire».

Cette signature intervient quelques semaines après le changement de nom de la CPME 57, devenue Les Entrepreneurs Moselle. Une nouvelle identité voulue plus inclusive et plus proche de la diversité des dirigeants représentés par l’organisation.