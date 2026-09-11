En Côte-d’Or, les Journées européennes du patrimoine permettront de porter un autre regard sur l’histoire et les paysages des Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette année, deux rendez-vous sont proposés à Beaune et Comblanchien.





Une salle historique à découvrir à Beaune

Les 19 et 20 septembre, la salle Vergnette de Lamotte ouvrira exceptionnellement ses portes au public. Habituellement fermé au public, cet ancien hall d’honneur de la Chambre de Commerce et d’Industrie conserve plusieurs éléments liés à l’Exposition universelle de Paris de 1889.

Les visiteurs pourront notamment observer une carte en relief du vignoble de la Côte, mais aussi le décor conçu à l’époque pour présenter les vins de Bourgogne. Des bois sculptés et les blasons de plusieurs vignobles de la Côte sont également à découvrir.

Des visites flash permettront par ailleurs de découvrir l’histoire d’Alfred Vergnette de Lamotte, agronome et œnologue beaunois, ainsi que d’en apprendre davantage sur les Climats et leur inscription au Patrimoine mondial.





La pierre mise en lumière à Comblanchien

Le samedi 19 septembre, la découverte se poursuivra à la carrière de Comblanchien de SETP. À l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle usine, l’entreprise accueillera le public pour une visite guidée.

Des démonstrations de machines et des techniques d’extraction et de transformation de la pierre seront au rendez-vous. Une occasion pour les visiteurs de se renseigner davantage sur ce matériau associé depuis plusieurs siècles aux paysages et au patrimoine viticole. L’association des Climats du Vignoble de Bourgogne proposera également un atelier consacré à la « Côte des pierres » et à ses liens avec le patrimoine et le vignoble des Climats.



