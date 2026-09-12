



Cinq professionnels bourguignons de la fleur, membres du Collectif de la Fleur Française, investiront l’Abbaye de Bèze les 19 et 20 septembre avec une scénographie végétale composée de fleurs de saison. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, associe la découverte du patrimoine de l’abbaye à la mise en avant du travail des producteurs et fleuristes locaux.



Un site patrimonial au cœur du projet floral

L’un des plus anciens établissements monastiques de Bourgogne, l’Abbaye de Bèze a été fondée en 630 par Saint Amâtre. Construite à la source de la rivière Bèze, elle a connu un important rayonnement au Moyen Âge. L’édifice ouvre aujourd’hui régulièrement ses portes au public lors d’événements culturels et patrimoniaux.





Ses jardins complètent le parcours. Massifs, arbres centenaires et perspectives sur les bâtiments historiques composent ces espaces paysagers, qui offrent un dialogue entre nature et architecture. Ces écrins de verdure permettent également de poursuivre le parcours fleuri imaginé par les membres du Collectif de la Fleur Française dans les espaces intérieurs.





Les cinq professionnels participants sont Lamandine, à Rouvres-en-Plaine, La Ferme aux Mille pétales, à Pagny-le-Château, Le Champ des sourires, à Longvic, Madame Miettes, à Dijon, et Maison Sonnet, à Fontaine-lès-Dijon.





Fleurs de saison et savoir-faire local

Dahlias, zinnias, cosmos et amarantes, et bien d’autres, feront notamment partie des végétaux utilisés pour cette scénographie. Les installations ont été conçues en tenant compte des volumes et de la lumière de l’abbaye, afin de créer un parcours au sein duquel les compositions florales accompagnent la découverte du site.





À travers cette collaboration, les professionnels souhaitent également mettre en avant la filière florale locale, durable et respectueuse des saisons ainsi que le travail des producteurs et fleuristes bourguignons.



