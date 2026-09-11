L'agence Alliance Emploi de Maubeuge, réseau d’entreprises co-créateur d’emplois durables, spécialisé dans la mise à disposition de personnel qualifié, a une nouvelle présidente : Hélène Poignet. Son mandat de présidente est bénévole et doit durer six ans.

Hélène Poignet débute sa carrière dans l’orientation professionnelle et les bilans de compétences, avant d'intégrer Vallourec en tant que Responsable GPEC & Recrutement pendant cinq ans. Elle devient ensuite RRH généraliste dans la sidérurgie avant d'arriver chez Nestlé en 2019. Depuis mai 2026, elle est RRH des équipes commerciales et marketing au siège du groupe.

L’agence Alliance Emploi de Maubeuge accompagne une vingtaine d’entreprises adhérentes et une cinquantaine de salariés mis à disposition. Elle développe également des écoles métiers dans la maintenance, la conduite de lignes et l’usinage.