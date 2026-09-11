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Hélène Poignet nouvelle présidente de l'agence Alliance Emploi de Maubeuge

Le réseau d’entreprises co-créateur d’emplois durables Alliance Emploi annonce la nomination d’Hélène Poignet en tant que présidente de son agence de Maubeuge. Son mandat bénévole a une durée de six ans.

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Hélène Poignet, nouvelle présidente de l'agence Alliance Emploi de Maubeuge. © Alliance Emploi

Hélène Poignet, nouvelle présidente de l'agence Alliance Emploi de Maubeuge. © Alliance Emploi

Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 11 septembre 2026 - Mis à jour le 11 septembre 2026

L'agence Alliance Emploi de Maubeuge, réseau d’entreprises co-créateur d’emplois durables, spécialisé dans la mise à disposition de personnel qualifié, a une nouvelle présidente : Hélène Poignet. Son mandat de présidente est bénévole et doit durer six ans. 

Hélène Poignet débute sa carrière dans l’orientation professionnelle et les bilans de compétences, avant d'intégrer Vallourec en tant que Responsable GPEC & Recrutement pendant cinq ans. Elle devient ensuite RRH généraliste dans la sidérurgie avant d'arriver chez Nestlé en 2019. Depuis mai 2026, elle est RRH des équipes commerciales et marketing au siège du groupe.

L’agence Alliance Emploi de Maubeuge accompagne une vingtaine d’entreprises adhérentes et une cinquantaine de salariés mis à disposition. Elle développe également des écoles métiers dans la maintenance, la conduite de lignes et l’usinage.

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