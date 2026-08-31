Recruteurs : et si l'IA redonnait de la valeur à l'humain ?

Dossier

D’un côté du pôle, des recruteurs qui rédigent une offre d'emploi, sourcent des profils, trient des centaines de CV ou préparent un entretien en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle (IA). De l’autre, une généralisation des candidatures générées par ces mêmes outils. Au centre, un paradoxe : en matière d’embauche, jamais le discernement humain n'a été aussi précieux.