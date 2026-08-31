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Recrutement et management

Recruteurs : et si l'IA redonnait de la valeur à l'humain ?

D’un côté du pôle, des recruteurs qui rédigent une offre d'emploi, sourcent des profils, trient des centaines de CV ou préparent un entretien en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle (IA). De l’autre, une généralisation des candidatures générées par ces mêmes outils. Au centre, un paradoxe : en matière d’embauche, jamais le discernement humain n'a été aussi précieux. 

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© D. R. L’IA fait gagner un temps précieux sur les tâches répétitives.

© D. R. L’IA fait gagner un temps précieux sur les tâches répétitives.

Par Julie Clessienne
Les Tablettes Lorraines
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026
<p>Rédaction d'annonces, recherche de profils sur les réseaux professionnels, présélection des candidatures, synthèse des entretiens… En l'espace de deux ans, <strong>l'intelligence artificielle</strong> est passée du statut d'outil expérimental à celui d'assistant quotidien des <strong>cabinets de recrutement et services RH</strong>.&nbsp;</p><p>Pour les entreprises confrontées à des pénuries de compétences ou à des volumes importants de candidatures, le gain de temps est forcément considérable. Et l'adoption est massive. Selon une enquête Hellowork menée en 2025, <strong>près de huit recrute.

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