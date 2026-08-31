Recruteurs : et si l'IA redonnait de la valeur à l'humain ?

Vie des professions
Semaine de quatre jours : Impretex à Marly, pionnière en la matière
31/08/2026 Julie Clessienne
Marly (57)
D’un côté du pôle, des recruteurs qui rédigent une offre d'emploi, sourcent des profils, trient des centaines de CV ou préparent un entretien en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle (IA). De l’autre, une généralisation des candidatures générées par ces mêmes outils. Au centre, un paradoxe : en matière d’embauche, jamais le discernement humain n'a été aussi précieux.
© D. R. L’IA fait gagner un temps précieux sur les tâches répétitives.
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