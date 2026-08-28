Binôme senior-junior : l’émulation mutuelle au travail

Dossier

Face au vieillissement de la population active et aux difficultés persistantes de recrutement, préserver les savoir-faire d’une entreprise devient tout aussi vital pour elle qu’attirer de nouveaux talents. Associant un salarié expérimenté à une jeune recrue, le binôme senior-junior est une solution pertinente. À condition d'être pensé comme un véritable outil de management.