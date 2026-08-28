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Recrutement et management

Binôme senior-junior : l’émulation mutuelle au travail

Face au vieillissement de la population active et aux difficultés persistantes de recrutement, préserver les savoir-faire d’une entreprise devient tout aussi vital pour elle qu’attirer de nouveaux talents. Associant un salarié expérimenté à une jeune recrue, le binôme senior-junior est une solution pertinente. À condition d'être pensé comme un véritable outil de management.

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© D. R. Ce modèle trouve tout son sens dans les métiers techniques.

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Par Julie Clessienne
Les Tablettes Lorraines
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026
<p>D'ici à 2030, <strong>près d'un actif français sur trois aura plus de 55 ans</strong>. Pour les entreprises, l'enjeu est immense : comment éviter que des décennies d'expérience ne s’évaporent au gré des départs en retraite ?&nbsp;</p><p>Le binôme senior-junior répond précisément à cette problématique. <em>«L'objectif n'est pas seulement d'accompagner l'intégration d'un nouveau collaborateur mais d'organiser un transfert progressif des connaissances, des gestes professionnels, des réflexes de sécurité ou encore de la culture d'entreprise»</em>, estime un spécialiste du management lorrain.&nb.

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