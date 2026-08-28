L'événement s'éloigne volontairement des formats descendants des grandes conférences magistrales. Ce rendez-vous s'articulera autour de partages d'expériences concrets de salariés et de dirigeants locaux confrontés à l'intégration des outils automatisés. L'objectif principal est de démystifier les craintes de disparition de postes en mettant en lumière la requalification des profils et l'émergence de nouvelles opportunités de croissance pour le tissu économique de Meurthe-et-Moselle. C'est une occasion pour les professionnels et les étudiants de toutes filières de débattre des nouvelles compétences clés et des mutations de leurs métiers.

Un débat direct entre étudiants et recruteurs locaux

Cette matinée d'échange sera surtout marquée par un débat ouvert et direct entre le monde de l'entreprise et la future génération de collaborateurs. Les participants, experts ou parfaits novices, pourront confronter leurs doutes et convictions sur la productivité de demain. Les discussions aborderont les transformations sectorielles réelles sans filtre théorique, favorisant une synergie directe entre les besoins en compétences des recruteurs régionaux et les parcours de formation universitaires.

Bien que l'accès à ce séminaire interactif soit entièrement gratuit, le nombre de places disponibles reste limité. Les inscriptions obligatoires s’effectuent en ligne via le formulaire dédié sur la plateforme Google Forms.