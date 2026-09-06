Les autorités indonésiennes ont suspendu dimanche les activités de l'aéroport international de Jakarta après l'éruption du volcan Anak Krakatoa, situé à plus de 150 kilomètres de la capitale, affectant plus de 200 vols et au moins 20.000 passagers.

Les activités de l'aéroport, qui avaient dans un premier temps été suspendues jusqu'à 09H30 (02H30 GMT), le seront "jusqu'à 13H30" (06H30 GMT), a annoncé l'aéroport sur Instagram, en raison de "l'intensification de l'activité éruptive" du volcan.

Des tests ont indiqué "la dispersion de cendres volcaniques dans la zone de l'aéroport international Soekarno-Hatta" conduisant à "la fermeture de l'aéroport", a déclaré dimanche matin le ministère des Transports dans un communiqué.

Le volcan Anak Krakatoa, qui signifie "enfant du Krakatoa", est entré en éruption samedi, avec une coulée de lave et des détonations audibles jusqu'à 700 kilomètres, a indiqué l'agence de volcanologie dans un communiqué.

Deux nouvelles éruptions ont été enregistrées dimanche, a précisé l'agence.

Les cendres se sont propagées dans l'espace aérien de l'aéroport international Soekarno-Hatta, poussant les autorités à suspendre les opérations dimanche à partir de 01H30 (18H30 GMT).

La suspension a affecté 209 mouvements d'avions et a concerné plus de 22.000 passagers, a ajouté le ministère, précisant que la liaison internationale la plus touchée est celle reliant Singapour.

16 vols internationaux annulés

Seize vols internationaux ont été annulés, sept autres retardés et cinq reprogrammés, a encore indiqué le ministère, précisant que les liaisons concernées incluaient Doha, Sydney et Kuala Lumpur.

Les perturbations affectent également le fonctionnement de l'aéroport de Lombok mais aussi celui de Bali et seize vols intérieurs à destination et en provenance de "l'île des Dieux" ont été annulés, a indiqué l'autorité aéroportuaire locale.

Laurent Panelli, cadre français de 43 ans pour l'entreprise de textile belge Bekaert Deslee, qui vit à Jakarta, devait se rendre à Shanghai (Chine) via Hong Kong, sur un vol Cathay Pacific programmé dimanche à 8h00.

"Je suis rentré plus tôt de mon dîner samedi soir, pour pouvoir me lever à 5h00. Mon agente m'a alors appelé pour me dire que mon vol était annulé", a raconté à l'AFP M. Pannelli qui doit assister à un salon professionnel à Shanghai.

"Je suis reprogrammé sur un vol la nuit prochaine à 2h15, via Séoul, vol qui pour le moment est maintenu", a-t-il ajouté.

Samuel Guiberteau, cadre chez Danone, en déplacement professionnel à Lombok depuis vendredi, devait rentrer à Jakarta dimanche sur un vol de la compagnie Pelita programmé à 17h10 et qui a été annulé.

"J'essaye de trouver un autre vol direct pour Jakarta, mais pour le moment rien n'est sûr", a dit à l'AFP par téléphone ce Français de 47 ans qui réside dans la capitale indonésienne.

Situé dans le détroit séparant les îles de Java et de Sumatra, le volcan Anak Krakatoa connaît une activité sporadique depuis son émergence au début du siècle dernier, au sein de la caldeira formée à la suite de l'éruption du Krakatoa en 1883.

Cette catastrophe a été l'une des plus meurtrières et des plus destructrices de l'histoire, avec un bilan estimé à 35.000 morts.

Les navires traversant le détroit doivent "redoubler de vigilance" face aux perturbations potentielles de la navigation causées par l'activité volcanique, a souligné l'autorité portuaire locale dans un communiqué.

Il est par ailleurs interdit aux bateaux de pénétrer dans une zone d'un rayon de 3 kilomètres autour du volcan.

Lana Saria, à la tête de l'agence de géologie, a prévenu que l'activité du volcan pourrait s'intensifier, car les instruments de surveillance continuent d'enregistrer des secousses témoignant d'un déplacement de lave à l'intérieur de l'édifice volcanique.

"L'activité sismique indique le mouvement ou la libération de fluides volcaniques au sein du système volcanique. Toutefois, le moment, l'ampleur et la nature de la prochaine éruption ne peuvent être prédits avec précision", a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse.

L'Indonésie, vaste archipel d'Asie du Sud-Est, est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre de plaques continentales engendre une intense activité volcanique et sismique.