Pendant deux semaines, les équipes d'Industeel ont mené une opération de fiabilisation sur le Laminoir Quarto, au Creusot. L'intervention a porté sur le système de règles de centrage des produits. Les techniciens ont remplacé le châssis du renvoi d'angle avant, côté NMJ. Ils ont aussi rénové son assise et coulé une nouvelle assise en béton. L'ensemble a ensuite été remis à niveau et aligné avec précision. Ce chantier a également été l'occasion de revoir la conception du châssis, afin de renforcer sa tenue mécanique et sa fiabilité sur la durée.

Une intervention menée sans incident

Plusieurs entreprises ont participé au chantier : Industeel Intervention, SARP, IMCG, Allayrat et Adage. L'environnement de travail était complexe et contraignant. Malgré ces contraintes, l'intervention s'est déroulée sans incident, grâce à une préparation rigoureuse et à une identification précise des risques. La coordination entre les différents intervenants a été jugée efficace tout au long du chantier. À la clé, plusieurs bénéfices concrets : une assise stable, un lignage rétabli et une réduction des efforts mécaniques. Le système de centrage des produits est désormais fiabilisé de manière durable sur ce site industriel du Creusot.