Le groupe OLANO rachète les Transports NVT dans les Hauts-de-France

Le groupe familial OLANO vient de concrétiser le rachat des Transports NVT, une entreprise implantée à Anzin-Saint-Aubin, près d'Arras. Cette opération de croissance externe, orchestrée par le cabinet Eurallia Finance Lille, permet à l'acteur basque du transport sous température dirigée de renforcer son maillage territorial dans le nord de la France en intégrant une infrastructure régionale performante de 91 salariés.

Fondée en 2016 et dirigée par Nicolas Vandevoorde, la cible est spécialisée dans le transport sous température dirigée de produits frais et surgelés. Accompagnée dans cette transition par Étienne Barbry du cabinet Eurallia Finance Lille, la structure nordiste garantit ainsi sa pérennité opérationnelle tout en s'ossifiant derrière un leader d'envergure européenne.

Un ancrage territorial renforcé pour le géant du froid

Pour les Transports NVT, qui ont clôturé l'exercice 2025 sur un chiffre d'affaires de 11,9 millions d'euros, ce rapprochement marque un tournant. L'entreprise apporte dans la corbeille une flotte de 50 tracteurs routiers, 70 semi-remorques et un portefeuille actif s'étendant des Hauts-de-France à la Belgique. De son côté, le groupe OLANO, dont le siège est basé à Saint-Jean-de-Luz, consolide sa position sectorielle. Fort de ses 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et de ses 3 800 collaborateurs, l'acquéreur s'offre une plateforme logistique idéalement située au carrefour des grands axes routiers septentrionaux.

Au-delà des synergies logistiques et géographiques, les dirigeants des deux entités ont placé cette alliance sous le signe de valeurs humaines partagées. Malgré la distance géographique séparant le Pas-de-Calais du Pays basque, les familles Vandevoorde et Olano saluent une culture commune de l'entraide et de l'esprit familial.















