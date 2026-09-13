Le réseau du Club entreprises Placo, qui regroupe 500 professionnels du plâtre, a choisi de mettre en lumière l'engagement environnemental et sociétal de ses adhérents. Lors de cette première édition, la société normande AMBP a partagé le podium aux côtés de la SARL Mommayou (Tarn-et-Garonne), récompensée pour un chantier solidaire au profit de femmes précaires, et de Bonnin Dugué (Vendée), saluée pour sa gestion des déchets et la santé au travail. AMBP s'est imposée grâce à son ancrage territorial et sa vision humaine de la transition écologique.

Quarante arbres fruitiers pour la collectivité

Spécialisée depuis près de 30 ans dans la plâtrerie et la protection incendie, la PME d'Octeville-sur-Mer a mobilisé l'ensemble de ses collaborateurs pour une action concrète à Saint-Martin-du-Manoir. Sous l'impulsion de sa dirigeante Rachel Andrieu, l'équipe a planté quarante arbres fruitiers dans des jardins partagés.

« Cette action n'a pas consisté simplement à financer des arbres. Elle a été collective et humaine. Elle nous a permis de vivre une journée tous ensemble, détendus et fiers de ce que nous faisions, en lien avec notre territoire», explique Rachel Andrieu, dirigeante d'AMBP.

Au-delà du simple calcul de compensation carbone, cette journée collective visait à renforcer la cohésion interne. À terme, les récoltes de ce verger solidaire alimenteront la cantine scolaire locale ou seront redistribuées aux familles en difficulté de la commune.