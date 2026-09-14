Jeunes et handicap, un forum orientation et métiers à Saint-Quentin

Un forum pour s'orienter et découvrir les métiers et pour les jeunes en situation de handicap. L’association arpejeh, ses employeurs membres, en partenariat avec les académies de Lille et d’Amiens, et avec le soutien de la Mairie de Saint-Quentin, co-organisent la 9e édition du Forum Découverte des métiers en région Hauts-de-France, à l’attention des jeunes en situation de handicap. Le Forum Découverte des métiers est un moment de rencontre où les salariés des employeurs membres de l’association, des établissements de formation et des partenaires viennent présenter leurs métiers et leurs formations à des élèves (collégiens et lycéens) et des étudiants (post-bac) en situation de handicap.

Un événement 100% accessible

Le Forum qui aura lieu à la salle du Casino à Saint-Quentin le jeudi 8 octobre entend répondre à plusieurs objectifs : favoriser la rencontre entre jeunes en situation de handicap et professionnels, éclairer les jeunes sur les politiques handicap mises en œuvre par les entreprises, accompagner et encourager les jeunes à poursuivre le plus loin possible leurs études, informer les jeunes sur la diversité des métiers et des parcours de formation. Cette journée est 100% gratuite et 100% accessible. Les besoins en aménagements des jeunes sont demandés en amont du forum pour les accueillir dans les meilleures conditions possible.

L’association arpejeh, régie par la loi de 1901, est engagée dans une politique active en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, de l’égalité des chances et de la diversité. Elle a pour vocation de promouvoir la formation, la qualification et l’emploi des jeunes en situation de handicap en accompagnant les jeunes de 15 à 30 ans dans la découverte des métiers et leur insertion professionnelle

Forum Découvert des métiers, jeudi 8 octobre de 9h30 à 16h30 à la salle du Casino, 48 Rue du Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin. Les visiteurs qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire en ligne.