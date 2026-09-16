Les bibliothèques de Rouen obtiennent le label Bronze «Culture Libre»

Le réseau Rouen bibliothèques vient d’obtenir le label Bronze «Culture Libre», qui récompense son engagement en faveur de la diffusion libre des connaissances et de l’accès à l’information. Cette distinction s’inscrit dans une démarche engagée depuis plusieurs années autour du numérique, du patrimoine et de la participation citoyenne.

Depuis 2023, les bibliothèques rouennaises organisent notamment des ateliers de contribution à Wikipédia. Intégrés à leur politique d’éducation aux médias et à l’information, ils permettent aux habitants d’apprendre à rechercher, vérifier, rédiger et publier des contenus, tout en développant leur esprit critique face aux enjeux de désinformation. Cinq nouveaux ateliers sont programmés entre septembre 2026 et février 2027.

La labellisation salue également le travail de numérisation et de mise à disposition des collections patrimoniales. Près de 10 000 documents issus des fonds des bibliothèques sont désormais consultables librement sur le site Rotomagus.