L'aide gouvernementale sur les carburants ciblée sur les "gros rouleurs", initialement prévue jusqu'au 30 septembre, ne "s'arrêtera pas" à cette date, a indiqué vendredi le ministre du Commerce Serge Papin sur TF1.

"Nous nous réunissons lundi autour du Premier ministre pour prolonger les aides" et pour réfléchir aux modalités de ce dispositif auquel 1,5 million de Français ont pour l'heure recouru, a poursuivi Serge Papin.

L'aide est actuellement de 100 euros et réservée aux actifs sous un certain seuil de revenus qui effectuent plus de 15 km par trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ou plus de 8.000 km par an dans le cadre de leur activité.

Pour l'heure, seule la moitié des "trois millions de personnes" potentiellement concernées, selon Serge Papin, en ont fait la demande sur le site prévu à cet effet.

Le ministre, notamment en charge du pouvoir d'achat, n'a pas précisé si le prolongement du dispositif permettra l'octroi d'une nouvelle aide ou sera ciblé sur les personnes éligibles qui n'ont pas encore fait leur demande.

Il a par ailleurs laissé ouverte la possibilité que l'aide prenne une nouvelle forme, avec une modification de ses modalités, sans donner davantage de détails.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait déjà annoncé mercredi que les aides ciblées pour les secteurs économiques les plus touchés par la hausse des prix du carburant (pêche, agriculture, BTP) seraient prolongées jusqu'au 31 décembre.

Plus particulièrement pour les pêcheurs, la ministre de la Mer Catherine Chabaud avait promis jeudi que leur aide serait portée au maximum de ce qui est permis par l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire autour de 35 centimes par litre de carburant aujourd'hui.

Le prix des carburants a explosé depuis le début de la guerre en Iran fin février, avec notamment un gazole proche de son record historique.

Au-delà des aides ciblées, le gouvernement reste "défavorable" à des "mesures plus générales" demandées par certains partis d'opposition, notamment un plafonnement des prix à la pompe.