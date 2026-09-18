Meuse : un week-end patrimoine pensé pour les familles en octobre

Les 17 et 18 octobre, le patrimoine français se transforme en terrain de jeu pour les enfants de 5 à 12 ans. Avec sa 28e édition, Monument jeu d’enfant invite les familles à découvrir autrement palais, châteaux, abbayes et sites archéologiques. Cinquante-trois monuments participent à cette édition portée par le Centre des monuments nationaux (CMN), avec des ateliers, enquêtes, spectacles, visites contées et expériences créatives.

Pour les familles de la Meuse, l’événement constitue une occasion de découvrir les sites patrimoniaux proposés dans le Grand Est et dans les départements voisins. Le château de La Motte-Tilly, dans l’Aube, figure notamment parmi les sites participants, avec une activité destinée à faire imaginer aux enfants leur propre blason. La programmation est conçue pour transformer la visite patrimoniale en expérience familiale, tout en favorisant la découverte des territoires.

Le patrimoine se réinvente pour attirer les familles

À l’échelle nationale, les 53 monuments participants misent sur des formats très différents pour renouveler l’expérience de visite. Création d’un film d’animation au château d’Oiron, enquête archéologique à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, escape game consacré au sacre de Saint-Louis à Aigues-Mortes ou découverte des jeux et costumes du Moyen Âge au monastère royal de Brou : les animations privilégient la participation et l’immersion. Cette diversification permet aux sites patrimoniaux de toucher un public familial plus large, tout en créant de nouvelles occasions de fréquentation.