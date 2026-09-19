Réunis autour d’un programme riche, accessible et ouvert à tous, à découvrir en famille, entre amis ou simplement par curiosité, les musées de l'agglomération de Château-Thierry participent pleinement aux Journées européennes du patrimoine. Ces journées seront l’occasion de redécouvrir l’histoire et les lieux qui font l’identité du sud de l’Aisne. Les trois musées du territoire participent à ce week-end qui célèbre le patrimoine.

Théâtre, jonglerie, visites flash...

Le Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu ouvrira ses portes de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. L’association Arts et Histoire proposera un parcours autour du thème « Patrimoine en péril », retraçant l’histoire du site, de la Révolution française à sa reconstruction et sa restauration. Des témoignages d’acteurs de la sauvegarde du patrimoine et d’anciens patients viendront enrichir cette découverte, ponctuée de visites flash à 14h45, 15h45 et 16h45 et d’animations théâtrales à 14h15, 15h15 et 16h15.

La Maison de Camille et Paul Claudel sera accessible de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Des visites flash seront proposées à 11h30, 14h30 et 16h30, le samedi et le dimanche. Le dimanche à 15h, le public pourra également assister au solo clownesque de jonglerie dansée « Nine to five », une proposition artistique qui viendra enrichir cette visite.

Les visiteurs pourront également découvrir le musée de la Mémoire de Belleau de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le samedi à 15h, la compagnie Le Théâtre Antoc présentera « Tranchées à vif », une représentation de marionnettes qui apportera une dimension artistique et sensible à la découverte du musée.