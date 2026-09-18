Meuse : les Journées du patrimoine mettent la restauration à l’honneur

En Meuse, les Journées européennes du patrimoine 2026 donnent une place importante aux lieux historiques et aux opérations de restauration. À Stenay, les Archives municipales organisent les 19 et 20 septembre une balade de 2 km dans le faubourg de Cervisy, ponctuée de photographies anciennes. Le parcours permet notamment de découvrir l’ancienne brasserie Jaisson, la chapelle Saint-Lambert, l’ancienne école et le lavoir. Deux sites en restauration, le château de Cervisy et l’église Saint-Joseph, ouvrent également leurs portes au public.

Aux Islettes, le Musée du Verre d’Argonne participe lui aussi à cette édition avec une démonstration consacrée à la fabrication de bracelets gaulois en verre. Les visiteurs pourront découvrir cette technique les 19 et 20 septembre, en lien avec l’exposition «Re-créer : archéologues et verriers».

La restauration mobilise des savoir-faire spécialisés

Ces initiatives rejoignent l’un des thèmes retenus pour les Journées européennes du patrimoine 2026 : «Le Patrimoine en péril», consacré notamment aux chantiers de restauration et aux artisans qui contribuent à préserver les édifices. En Meuse, les ouvertures de sites en restauration donnent ainsi une visibilité concrète aux travaux engagés pour conserver le patrimoine local. À Verdun et sur le secteur de Fleury-devant-Douaumont, le Mémorial de Verdun et les forts proposent également des visites et activités gratuites durant le week-end.